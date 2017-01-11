Снежные приключения на дорогах Черниговщины
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 опасных событий, а именно: 5 пожаров в жилом секторе и 5 других событий. В результате этих ЧП погиб 1 человек. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и оборонной работы.
Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 128 единиц спецтехники и 164 человека обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Пожары в жилом секторе — 5, в результате этих пожаров 1 человек погиб. Другие события — 5: — на автодороге Копти-Глухов-Бачевск (Борзнянский район) в 7 час. 47 мин. 10 января для высвобождения легкового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственной пожарной спасательной части г.. Борзна управления ДСНС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники); — На автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (Черниговский район) в 11 час. 40 мин. 10 января для высвобождения двух грузовых автомобилей из снежного заноса привлекалось отделение аварийно-спасательного отряда управления ДСНС Украины в Черниговской области (2 человека личного состава, 1 единица техники); — В г.. Чернигове по ул. Циолковского в 17 час. 20 мин. 10 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственной пожарной спасательной части г.. Чернигова управления ДСНС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники); — В г.. Чернигове по ул. И. Мазепы в 18 час. 30 мин. 10 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственной пожарной спасательной части г.. Чернигова управления ДСНС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники); — В г.. Чернигове по ул. Циолковского в 23 ч. 25 мин. 10 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственной пожарной спасательной части г.. Чернигова управления ДСНС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 1 единица техники).