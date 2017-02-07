Снегопады: на дорогах стало больше аварий
Опять снегопады, снова ДТП. Последние сутки снегопада также оставила после себя трагедии. В ДТП травмировалась четырнадцатилетняя ребенок. Водитель легковушки «Ford» за снежных заносов не справился с управлением под поселком Михайло-Коцюбинское, выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом. В аварии больше всего пострадал несовершеннолетний пассажир. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб правой руки и голени. Сейчас ребенок находится в областной детской больнице. Не менее проблемным оказался вчерашний вечер в Чернигове. Из-за непогоды автомобили застревали в снегу на обочине. Буксовали на улицах частного сектора и придомовых проездах. Такая происшествие произошло между двумя легковушками BMW Hundai. Одна затормозила на улице Ивана Мазепы, чтобы свернуть с дороги, а другая затормозить уже не успела. Поплыла просто по дороге и въехал в транспортное средство. Водители жалуются на плохое состояние дорог. В области с начала года произошло 46 аварий. 12 человек погибли, а 56 травмированы.