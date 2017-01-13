Снег и огонь — «популярные» выезды спасателей
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 опасных событий, а именно: 4 пожара и 4 другие события. Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 94 единицы спецтехники и 136 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Пожары — 4, из них 3 пожара в жилом секторе и 1 пожар на транспорте. Другие события — 4: — у с. Хмельница Черниговского района в 9 час. 40 мин. 12 января для высвобождения автомобилей из снежного заноса привлекалось отделение пожарной спасательной части г. Чернигов управления ДСНС Украины в Черниговской области (2 человека личного состава, 1 единица техники); — В г. Чернигове по ул. Кольцевой возле дома №1 в 11 час. 8 мин. 12 января для высвобождения грузовых автомобилей из снежного заноса привлекалось отделение государственной пожарной спасательной части г. Чернигов управления ДСНС Украины в Черниговской области (4 человека личного состава, 2 единицы техники); — В г. Чернигове по ул. Ушинского возле дома №20 в 15 час. 4 мин. 12 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственного пожарного спасательного поста м. Чернигов управления ДСНС Украины в Черниговской области (3 человека личного состава, 1 единица техники); — У с. Киенка Черниговского района в 23 ч. 25 мин. 12 января для высвобождения грузового автомобиля из снежного заноса привлекалось отделение государственного пожарного спасательного поста м. Чернигов управления ДСНС Украины в Черниговской области (3 человека личного состава, 1 единица техники).