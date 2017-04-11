Смертоносный «Цветник» родом из Нежина
Война в Донецкой области поставила вопрос о применении в ВСУ высокоточного оружия. Причем, многие даже не догадываются, что армия по состоянию на весну 2014 располагала (правда, в ограниченном количестве) управляемое оружие. Например, 152-мм управляемый артиллерийский снаряд (КАС) «Цветник». Высокоточный боеприпас был разработан в конце 1990-х годов научно-производственным комплексом «Прогресс» (г. Нежин Черниговской области) под руководством главного конструктора Николая Ивановича Шкарлета для наземной артиллерии — прежде всего для самоходных гаубиц типа «Мста-С» или 2СЗ « акация ». В своей работе нежинские конструкторы использовали еще советские разработки — потому снаряд вышел очень похож на российский «Краснополь». Впервые «Цветник» был продемонстрирован на международной выставке IDEX-2001, при этом больше внимания уделяли варианта под стандарт НАТО: калибра 155 мм. Интересно, что интерес проявили и украинские военные — и с 2008 года начались государственные испытания. Они завершились практическими стрельбами в сентябре 2012 года в ходе учений «Перспектива-2012». Всего было отстреляно до 30 снарядов. По результатам испытаний, 6 декабря 2012 152-мм управляемый артиллерийский снаряд «Цветник» был принят на вооружение ВСУ. А в 2013 году ГП НПК «Прогресс» было начато его серийное производство. Однако как и все высокоточное вооружение «Цветник» очень дорогое оружие — один снаряд состоянию на 2008 год стоил 200 000 гривен. Лазерная полуактивная система наведения КАС «Цветник» обеспечивает поражение не только бронетехники, движущейся со скоростью до 36 км / ч, но и защитных сооружений (ДОТов, ДЗОТов, зданий, приспособленных для обороны и т.д.) и боевых, десантных и транспортных кораблей. Точные характеристики «Цветник» секрет, но обычно подобное оружие способно поражать цель размерами в несколько метров на расстоянии 20 километров. Достоверных данных о количестве произведенных до войны снарядов нет. Однако в ходе летних боев 2014 году на Донбассе эти снаряды ограничено применялись для поражения особо важных целей боевиков. Или изготавливается снаряд сейчас неизвестно, ведь 70% комплектующих поступало из России. Основные характеристики снаряда «Цветник» Длина снаряда 1,2 м Калибр 152/155 мм снаряда 48 кг Вес ВР 8 кг Дальность действия 3-20 км Диапазон рабочих температур от +50 до -40 градусов.