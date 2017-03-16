Смерти на воде: на Черниговщине два утопленники
За прошедшие сутки зарегистрировано два случая гибели на водных объектах. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В р. Носивочка в г. Носовка в 7 час. 40 мин. 15 марта было обнаружено и поднято на поверхность из воды тело жителя. Носовка, 1950 года рождения. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются. Для оказания помощи по поднятию тела из воды привлекалось отделение 17 ДПРП г. Носовка (1 единица техники, 3 человека личного состава); В р. Снов у с. Гута-Студенецкая Сновского района в 15 час. 27 мин. 15 марта водолазами областной спасательно-водолазной станции г. Чернигова обнаружено и поднято на поверхность из воды тело жителя с. Прибынь Корюковского района, 1982 года рождения. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.