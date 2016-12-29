Смертельные ДТП: погибла пассажирка и двое пешеходов
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 опасных события, а именно: 2 дорожно-транспортных происшествия, 1 пожар, 1 случай выявления боеприпасов времен Второй мировой войны и 1 иное событие. Вследствие этих событий погибли 3 человека и 3 пострадали.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 51 единица спецтехники и 65 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 2: — на автодороге Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в с. Тополь Прилуцкого района в 7 час. 45 мин. 28 декабря водитель микроавтобуса «Peugeot Boxer» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир автомобиля «Peugeot Boxer» получили телесные повреждения и доставлены и госпитализированы в медицинские учреждения. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2110», 1980 года рождения, от полученных травм погибла на месте аварии; — На 95 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в с. Копоти Козелецкого района около 17 часов. 28 декабря водитель автомобиля «Тойота Прадо», гражданин Республика Молдова, двигаясь по левой крайней полосе, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги у пешеходного перехода на освещенной части дороги. В результате происшествия пешеходы, 1956 и 1965 рождения, от полученных травм погибли на месте аварии. Пожары в жилом секторе — 1. Выявление боеприпасов времен Второй мировой войны — 1: У с. Смоляж Борзнянского района на открытой территории в 15 час. 28 декабря была обнаружена минометная мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Место находки охраняется сотрудниками Борзнянского отделения полиции Бахмачского отдела полиции ГУ ЧП Украины в области. Уничтожение взрывоопасного предмета планируется осуществить 29 декабря группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области. Другие события — 1: У с. Хвылевка Нежинского района в 14 час. 30 хв. 28 декабря была обнаружен разлив неизвестного вещества на площади около 10 кв. м. Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности привлекалось отделение 16 ДПРЧ м. Нежин (6 человек личного состава, 1 единица техники).