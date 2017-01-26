Смертельное ДТП в Репках: погиб пешеход
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 опасных событий, а именно: 3 дорожно-транспортные происшествия и 3 пожара. В результате этих событий погиб 1 человек и 2 человека пострадали. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 106 единиц спецтехники и 144 человека обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 3: — на 134 км + 200 м автодороги Копти — Глухов — Бачевск в 15 час. 49 мин. 24 января водитель автомобиля «Аudи А6» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Vоlvо». В результате происшествия пассажир автомобиля «Ауди A6» получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную районную больницу Бахмача; — В пгт Репки на перекрестке улиц Шевченко и Святониколаевской в 19 час. 10 мин. 25 января водитель автомобиля «Toyota Prius» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате происшествия пешеход, 1986 года рождения от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии; — В г. Прилуки на перекрестке улиц Садовой и Константиновской в 15 год.10 мин. 25 января водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «Оpеl Vеctrа». В результате происшествия пассажир автомобиля «Оpеl Vеctrа» получил телесные повреждения и получил медицинскую помощь в Прилуцкой центральной городской больницы. Пожары — 3, из них 1 пожар в жилом секторе и 2 пожара на объекте.