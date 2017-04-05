Смертельное ДТП: на Черниговщине трактор столкнулся с мопедом
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На лесной дороге на расстоянии 100 м от с. Редьковка в направлении с. Гуньковка Репкинского района в 16 час. 40 мин. 4 апреля водитель трактора «К-701» совершил столкновение с мопедом «Дельта», который двигался в попутном направлении. В результате происшествия водитель мопеда, 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте аварии. Проводится следствие. В пгт Козелец по ул. Соборности в 16 час. 59 мин. 4 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-2101» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Вито», который был припаркован на обочине. В результате происшествия водитель и оба пассажира автомобиля «ВАЗ-2101» получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение Козелецкой центральной районной больницы; В г.. Прилуки по ул. О. Кошевого возле дома № 39 около 21 часов 4 апреля водитель автомобиля марки «Дэу Ланос» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с велосипедистом. В результате столкновения пассажир велосипеда получил повреждения, был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущен домой.