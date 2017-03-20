Смертельная сигарета: мужчина погиб из-за собственной неосторожности
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
20 марта в 7:26 горел жилой дом по улице Сосницкая, что в Чернигове. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову к месту происшествия было направлено отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части. В ходе тушения в одной из комнат возле кровати пожарные обнаружили тело 49-летнего владельца квартиры без признаков жизни. В 7:45 пожар был локализован, а в 07:50 ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. Вероятной причиной пожара стала неосторожность погибшего при курении.