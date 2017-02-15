Смертельная игра в социальных сетях: кто из черниговцев в игре
13 тысяч украинцев зарегистрированы в смертельных сообществах. Новая игра для подростков «Синий кит» активно распространяется сетями. Сейчас киберполиции обнародовала список участников этого сообщества. «Недавно сотрудники киберполиции обнаружили такую группу до самоубийства», — инспектор черниговского отдела противодействия киберпреступности Анастасия Дашковская. Чтобы стать участником «Синего кита», надо обнародовать в общности свои данные и место жительства. Елена Бровко обратила внимание, что ее десятилетняя дочь с подругой снимают на телефон комнату. Это и насторожило женщину. «Зачем снимаете? А они говорят: нас попросили. Кто попросил? 1:06 о маме-папе спрашивали », — мама Елена Бровко. Теперь Елена на все гаджеты своей дочери поставила функцию родительского контроля. А дочь приучила добавлять в список друзей только реальных знакомых. Уделять больше внимания собственным детям советуют и киберполицейских. Они отследили аккаунты участников рисковых сообществ и заметили, что все они — в переходном подростковом возрасте. «В последнее задачей или квестом онлайн-трансляция суицида в социальных сетях», — инспектор черниговского отдела противодействия киберпреступности Анастасия Дашковская. Правда, черниговцы в «Синего кита» не верят и говорят о еще одной странную игру местных школьников. — Сидят на уроке, себя руками душат есть в школах. Это такой пиар-ход. Чтобы киберполиции получила зарубежные средства. — Отрицательно отношусь. Как это девушки молодые прыгать Впрочем, работники киберполиции уже выяснили, кто администрирует смертельные сообщества в соцсетях. Пока они не разглашают имен, но намекают, что администраторы не Украинцы.