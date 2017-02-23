Скоропостижно скончался выдающийся актер с Чемера
22 февраля 2017 скоропостижно скончался выдающийся актер, Украинец Алексей Петренко. Среди более 80 кинокартин, снятых с его участием, немало фильмов, связанных с Украиной. Он, в частности, сыграл Богдана Хмельницкого в украинской ленте «Черная рада». Но главная его роль, которая принесла славу, — роль Распутина … Алексей Петренко родился 26 марта 1938 в селе Чемер Козелецкого района Черниговской области. Жил в Чернигове. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. С 1961 года по распределению Алексей Петренко попал в Запорожский музыкально-драматического театра имени Щорса, где проработал два года. С 1963 по 1964 год он выходил на сцену Донецкого областного русского драматического театра в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр «им. Ленсовета ». С 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Зрители МХАТа могли наслаждаться игрой Алексея Петренко с 1978 года. В 1982-1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле «Серсо». В 1991-1992 Петренко выходил на сцену театра «Школа современной пьесы». С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером киностудии им. М. Горького. Талантливый человек, он так и не стал украинском, остался в маске московской имперской пропаганды. Вот его слова: «Хочу поехать на родину, на Украину … Хочу подышать их нынешние воздухом, увидеть, почувствовать, какая там жизнь. Но скажу вам: пока у власти на Украине бандеровцы и галичане — толку не будет. Они очень свирепый люди, я это с детства знаю … »Слышите -«их теперешним воздухом?» Он талантливо слышит, что сегодня и воздух стал в Украине другим — не советским, не русский, а таки украинским. И в Чемере, под Козельцом, с детства знает бандеровцев и галичан, ага. Талантливо играл на сцене, а здесь так соврал! Правда, может, знал по пропаганде … Покойся с миром, земляк! Бог вам судья!