Скоро в черниговских троллейбусах можно будет ездить без наличных
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В черниговских троллейбусах начали появляться наклейки с QR-кодами. Это часть системы безналичной оплаты проезда от Приватбанка. Пока она не работает и наклейки есть не у всех троллейбусах. Однако, по словам представителей ЧТУ, новшество запустят в ближайшее время. Для безналичной оплаты проезда нужно иметь установленное приложение Приват24, отсканировать графический код, купить и «закомпостировать» билет в приложении и показать кондуктору. Горожанам, которые не обладают современными технологиями, волноваться не стоит. Ведь и кондукторы, и бумажные билеты остаются. То есть никаких неудобств введение системы для черниговцев не принесет.