«Скоро новой патрульной полиции наступит конец», — экс-заместитель Генпрокурора Сакварелидзе
Давид Сакварелидзе, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, бывший прокурор Одесщины убежден, что скоро вновь патрульной полиции наступит конец. Об этом он заявил в Чернигове на пресс-конференции. Сакварелидзе приехал в Чернигов, чтобы защитить двух черниговских полицейских — Сергея Биленко и Антона Курочкина, еще летом задержали черниговского предпринимателя при хулиганских действий, в частности, возле своего предприятия нарушитель обрисовывал стены из баллончика. Однако сейчас патрульные должны сами защищаться в суде, ведь прокуратура возбудила уголовное дело не прочь предпринимателя, а против них самих. Сейчас 14 черниговских прокуроров ведут это дело. «Авакову-миллионеру плевать, руководителю черниговской нацполиции Александру Леонову тоже одинаково. Пока толстопузые прокуроры прессовать патрульных, новой Украины не будет. Пока полицию называть ментами и мусорами, реформы не будет », — отметил Давид Сакварклидзе. Он обратился к Генпрокурору Украины Юрия Луценко, чтобы тот лично изучил дело, которое шьют патрульным, и разобрался в ситуации.