«Скидка» в магазине стоила черниговчанке 50000 гривен
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Мошенники на днях обманули еще одну доверчивую черниговку. 60-летняя женщина поверила в бешеную скидку от супермаркета «АТБ». Двое молодых людей (парень и девушка) предложили пенсионерке «участие в акции». Для этого надо было положить как можно больше денег в конверт и показать его в магазине. От этого зависела сумма «бонусов». Об этом сообщили в городском отделении полиции. Мошенники в беседе с черниговчанокй заменили конверт на тот, в котором была бумага. Так женщина потеряла почти 50 000 гривен, которые откладывала на «черный день». Проходимцы сбежали, пока женщина не опомнилась. Черниговка написала заявление в полицию.