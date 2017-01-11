Сказочный праздник для северских особых детей
Новогодний праздник состоялся в областном академическом музыкальном драматическом театре им. Т. Шевченка для детей с особыми потребностями, для детей участников АТО и для детей из многодетных семей. На празднике собрались 750 детей из всех районов Черниговской области. Перед началом музыкальной новогоднего представления при входе раздавали сладости, подарки хватило на всех. Своим впечатлением о волшебной елочную атмосферу поделился волонтер Дмитрий Бруй, который очень любит такие праздничные мероприятия: «Я хотел бы, чтобы такие праздничные события были чаще, поскольку очень приятно видеть на лицах радость и слышать смех детей». Живой оркестр и актеры театра подарили невероятное сказочное представление «Веселый маскарад» о лесных зверушек: «Музыкальная сказка, рассчитанная на детей от 5 до 12 лет. Я надеюсь, что праздник понравится детям, — отмечает Андрей Бакиров, художественный руководитель, главный режиссер областного музыкального драматического театра им Т.Г. Шевченко ». Особые дети и их родители получили огромное удовольствие от новогодней елки и сладких подарков.