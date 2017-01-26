Скандальный МАФ с Казацкой убирать не торопятся
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Городская власть и владелец этого МАФа наконец договорились о переносе сооружения. Заместитель городского головы Александр Ломако на сессии городского совета сказал, что судьба киоске вскоре решится. Владельцы перенесут его в другое место, только такое найдут. О сроках пока не идет. Этот МАФ был установлен незаконно под покровом ночи 30 декабря. Его расположение возмутило многих черниговцев, ведь проход по тротуару значительно сузился. К тому же мешал проезду снегоуборочной техники.