Скандал в Нежине: как полиция успокаивала буйных посетителей кафе
В Нежинский отдела полиции 26 марта в 2:19 обратилась женщина и сообщила, что ее избили сотрудники полиции возле кафе «Кока-кола». Выездом следственно-оперативной группы установлено, что работники полиции выезжали на срабатывание тревожной сигнализации, где посетители этого кафе, 31-летний и 22-летний жители Нежина, устроили драку между собой. Для прекращения ими хулиганских действий и неповиновения работникам полиции была применена физическая сила и спецсредства «БРС» и «Терен», о чем были составлены соответствующие рапорты и административные протоколы по ст. 185 и 173 КУоАП каждого, и проведения разведки в НЦМЛ. Факт получения ими т / у не подтвердился. От оказания медицинской помощи последние отказались. Об этом сообщил собственный источник.