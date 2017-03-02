Сиверяне смогут получать ИД-карты и загранпаспорта еще в пяти районах
С 1 марта 2017 жители еще пяти районов области, а именно: Бобровицкого, Куликовского, Корюковского, Носовского и Сосницкого, — смогут на местах оформлять паспорта гражданина Украины в форме ИД-карты и загранпаспорта. Об этом сообщила главный специалист по связям с общественностью и СМИ УДМС Украины в Черниговской области Алена Шевченко. Именно в указанных территориальных подразделениях УДМС Украины в Черниговской области полностью завершены работы по установке и подключению рабочих станций для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Поэтому оформить паспорта нового образца можно будет по адресу: Бобровицкий районный сектор — г. Бобровица, ул. Независимости, 28а; Куликовский районный сектор — пгт Куликовка, ул. Мира, 95; Корюковский районный сектор — г. Корюковка, ул. Заречная, 7 Носовский районный сектор — г. Носовка, ул. Центральная, 15; Сосницкий районный сектор — пгт Сосница, ул. Виноградского, 32. Стоит отметить, что с 1 марта 2017 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в указанных выше подразделениях, будет приостановлено оформление паспорта гражданина Украины в виде книжечки.