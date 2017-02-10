Сиверяне не смогут свободно пользоваться зарплатными карточками
Северяне больше не смогут свободно пользоваться зарплатными карточками. А также счетами, на которые начисляются стипендии, пенсии, выплаты на детей и другие социальные выплаты. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-110 / 55892, разосланном сегодня по банковской системе, сообщает crisis.in. Его суть: если это зарплатная или студенческая карточка, то на нее должны поступать исключительно зарплата или стипендия. И больше ничего другого. Человек не может там хранить другие свои сбережения (кроме денег, поступающих от работодателя или вуза) или пользоваться счетом для денежных переводов. Это стало модно в последнее время: люди все реже встречаются для передачи денег друг другу, а пополняют счет товарища в ближайшем платежном терминале наличными или перебрасывают ему средства через сайт банк (с помощью систем интернет-банкинга). В нацбанковском документе объясняется: новые ограничения — не личная прихоть НБУ, а только требований новой редакции Налогового кодекса. Этим документом введено налогообложение доходов, полученных от депозитов — 15% начисленных банком процентов. В понятие «депозиты» чиновники вкладывают все счета — текущие и карточные в том числе. Исключение из нового налога сделано для счетов, используемых для выплат зарплат, стипендий, пенсий, выплат на детей и других соцвыплат. И чтобы отличить эти самые соцвыплаты от всех транзакций, банкам теперь и будет предписано придерживаться целевого назначения карт.