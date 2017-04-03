Сиверянам запретили ловить рыбу и напомнили о штрафах
С 1 апреля начинается нерестовый запрет на лов рыбы и других водных биоресурсов. В период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов органами рыбоохраны разрешается любительский лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в местах открытых для любительского рыболовства в период весенне — летнего запрета. В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства в это время разрешение на использование плавательных средств должны только органы, занимающиеся охраной водоемов. За нарушение правил рыболовства во время нереста предусмотрено наказание от административных штрафов к уголовной ответственности. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил рыболовства, в том числе и за передвижение плавсредств в период нереста по воде, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн, на должностных лиц от 170 до 510 грн; за грубое нарушение правил рыболовства (за рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешения на промысел и т.д.) предусмотрен штраф 340-680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, на должностных лиц 510-850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. В зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность — штраф 1700 — 6800 грн или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов. Кроме штрафа за незаконный вылов правонарушитель должен будет возместить убытки за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса. В каждой рыбы есть своя цена. Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21.11.2011 №1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов», установлено таксы для исчисления размера возмещения вреда за каждый экземпляр незаконно пойманной рыбы, например судак — 510 грн., сом — 425 грн, щука — 340 грн, карп — 306 грн, белый амур, толстолобик, белье — 255 грн, лещ — 170 грн, чехонь, язь — 136 грн. , линь — 119 грн., плотва, синец, Клепець — 85 грн, красот опирка — 68 грн., подуст, плоскирка — 34 грн, серебряный карась, окунь и верховодка — 17 грн, и тому подобное. Незаконный вылов видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Украины, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 340 до 680 грн. с конфискацией незаконно добытого и на должностных лиц — от 510 до 850 грн., с конфискацией незаконно добытого. За один экземпляр незаконно добытых, уничтоженных или поврежденных водных биоресурсов из числа видов, занесенных в Красную книгу Украины, распространенных на территории Черниговской области, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.11.2012 №1030 «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожения или повреждения видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания) », предусмотрены компенсация: ерша носаря — 165 грн, карася золотого — 330 грн., миноги Краинский — 74 грн., стерляди — 48000 грн., марены днепровской — 820 грн., налима речного — 330 грн. Чернигиврибоохорона просит обо всех фактах правонарушений рыбоохранного законодательства сообщать на телефоны «горячей линии» Чернигиврибоохороны 099-112-13-44 и (0462) 937-557, которые работают круглосуточно. Кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Черниговщины, звоните на номера «горячей линии» в ту самую минуту, когда увидели правонарушения, чтобы можно было оперативно отреагировать на ситуацию и задержать браконьера.