Сиверский вор украл у знакомой боевые награды
Правоохранители разыскали ранее судимого жителя Сновск района, в Любече похитил ордена и медали. За помощью к Репкинского отделения полиции 15 марта обратилась жительницы поселка Любеч. Женщина сообщила, что неизвестный путем свободного доступа совершил кражу орденов и медалей из дома ее брата. Награды хранились как память о покойном отце заявительницы. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что злоумышленник украл из квартиры орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и еще десяток юбилейных медалей и памятных знаков. «По горячим следам» участковые офицеры полиции совместно с оперативниками уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Сновск района, который похитил эти награды. Злоумышленник имеет в этих краях родственников, поэтому его визит в усадьбу жителя Любеча сначала не вызвал у хозяина беспокойства. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. К сожалению, мужчина успел сбыть награды, местонахождение которых устанавливается. Открыто уголовное производство по статье «кража», ведется досудебное расследование.