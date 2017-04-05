Сиверских пенсионеров уменьшилось
По административным данным, на 1 января 2017 года на учете в органах Пенсионного фонда Черниговской области находились почти 332 тысяч пенсионеров. Об этом сообщили в главном управлении статистики в области. За год их количество сократилось на 2,5%. Более половины (59%) зазаначени категории населения проживает в городских поселениях. Две трети — женщины. Пенсионером является каждый третий житель области. Больше всего их в расчете на тысячу постоянного населения в Рипкинском (393), Куликовском (387) и Борзнянском (384) районах, наименьшая — в городе Чернигов (280) и Бобровицком районе (305). Почти 80% получают выплаты по возрасту, каждый восьмой — по инвалидности, 5% — в случае потери кормильца, 3% — за выслугу лет, остальные — социальные пенсии и пожизненное денежное содержание судей в отставке. Средний размер месячной пенсии, назначенной органами Пенсионного фонда с учетом целевой и других видов пособия, индексации, за год увеличился на 10% и на 1 января 2017 составил 1660 грн. Инвалидам назначен 1667 гривен. Выше прожиточного минимума — 88%. Каждый десятый начислено выплаты ниже прожиточного минимума, размер которых в среднем 1093 гривен. Продолжали работать 15% пенсионеров.