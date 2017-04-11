Сиверские пожарные потушили пожар дома
В Службу спасения «101» в Козелецком районе Черниговской области 10 апреля в 15:14 поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в с. Копоти. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия из районного центра прибыли два отделения пожарных 5-й государственной пожарно-спасательной части. На тот момент площадь пожара составляла 7 кв.м. Пожарные возгорание в 15:45 локализовали и в 16:15 окончательно ликвидирован. Пламенем повреждено имущество хозяев, стены на площади 3 кв. м. и перекрытие на площади 4 кв.м. Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. К счастью, хозяева не пострадали. Управление ДСНС Украины в Черниговской области предостерегает граждан: чтобы избежать пожара и тем самым уберечь свое и жизнь окружающих вас людей, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и электрических сетей. Следите за их исправностью и не оставляйте без присмотра. Помните, соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам избежать беды и сохранить свою жизнь и имущество.