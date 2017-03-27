Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области
За 12 неделю 2017 в области заболело гриппом и ОРВИ 4060 человек, из них 2587 детей, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 65%. Были госпитализированы 171 человек, из них 137 детей. Превышение эпидемического порога в районах и городах не регистрировалось. Об этом сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения. По г.. Чернигову заболело 1795 человек, из них детей — 1168, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 59,3%. В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ, гриппом, жителей области не поступало. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 535 человек, в т.ч. 178 детей. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».