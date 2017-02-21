«Синий кит» VS «Белый медведь»: вместо самоубийства — ода жизни
Студенты-второкурсники из Приднестровья запустили интернет-игру «Белый медведь», что полностью альтернативной громким «группам смерти» в социальных сетях. Павел Доника и Сергей Иордатий создали группу в социальной сети «ВКонтакте» с целью улучшить этот мир и сделать его чуточку добрее. «Наверняка вы слышали об игре« Синий кит », которая свела с ума сотни детей. Мы решили сделать полную ей противоположность. В этой игре надо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться все более жесткими. Начав с безобидного «вытереть в доме пыль» до «генеральной уборки всей дома» (и это еще не самое сложное). Никаких наказаний за невыполнение задач не будет. Это останется на вашей совести. А вот если у вас проблемы с родителями, уверен, что, пройдя все испытания, вы наладите отношения со своей семьей », — описывают свою идею создатели.