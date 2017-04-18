Символы украинского восстания — тайники, схроны и бункеры
Важным элементом борьбы бойцов Украинской Повстанческой Армии как против фашистской Германии так и большевистской Москвы была опора на собственные сила и всенародную поддержку — чтобы воевать в подполье, нужна была поддержка пяти-шести взрослых на свободе. Последний бой убийцы дали 12 апреля 1960 года в Пидгаецком районе на Тернопольщине. Собственно так долго противостоять коммунистическому режиму и его карательной системе могла только военная сила, которая опиралась на поддержку народа. И если через УПА прошло более 100 000 человек, то за их поддержку карательная система репрессировала где-то около миллиона. Хотя большинство побед повстанцы получали в открытых противостояниях, но все же одним из символов борьбы (особенно в 50-е годы) стали тайные укрытия — бункеры и убежища, в которых находились воины, действовали подпольные госпитале, типографии, идеологические выходки … Культура сооружения тайников была известна на западной Украине с давних времен: край был на перекрестке и в центре различных событий, многочисленных нападений кочевников. В ХХ веке карпатские повстанцы сооружали укрытия во времена Первой и Второй мировых войн от польских и австрийских военных отрядов, в частности для проживания семей, жилища которых были разрушены во время военных действий. Но партизанские тайники были свои особенности и делились на схроны, тайники и бункеры. Схроны в свою очередь делились на временные убежища и схроны-склады. Временные схроны — это небольшие тайники под землей или на чердаках, в овинах, под печами в домах. Схроны строили также в боковых нишах колодцев. В них часто использовали ямы, в которых держали картофель. В них находились во время облав, то есть несколько часов. В укромных местах-складах хранилось оружие, разнообразная амуниция, архивы ОУН-УПА. Такие арсеналы были размещены по всему поприще так, что после каждого боя отдел мог быстро добиться к какому-то из них. По такому же принципу устраивались и пищевые склады. Но более всего было укрытий — замаскированных землянок, в которых могли находиться два, пять, а то и больше подпольщиков. По исследователями некоторых ученых, в одном селе на территории действия УПА функционировало четыре-пять таких хранилищ. Укрытия в свою очередь делились на летние и зимние. Места летних укрытий на Углу и Ополье, где не было леса, выбирали вне пахотными землями — на пастбищах, бесхозных земель, в зарослях, урочищах. В горных и предгорных территориях их сооружали в лесах, в неприступных местностях. Находились в них повстанцы в первых снегов, позже следы могли выдать место укрытия партизан. Зимние укрытия оборудовались в хозяйственных постройках, домах, на чердаках, во дворах. Для того, чтобы свести угодно, надо было не только удачно выбрать и замаскировать место среди того или иного ландшафта, но и иметь инженерную изобретательность и смекалку: предусмотреть водоснабжение и канализацию, вентиляцию и защиту от затопления ливневыми дождями или талыми снегами. У повстанцев были кухни, отделение для сна, для занятий, гардеробная, через один из отсеков лесного укрытия должен был обязательно протекать поток. Но даже в таких «комфортных» условиях жить неделями, а то и месяцами в подземельях было крайне трудно. Выйдя на природу, люди буквально пьянели от свежего воздуха, им трудно было привыкнуть к наземной жизни, где их буквально на каждом шагу подстерегала смерть.