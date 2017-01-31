Штраф за браконьерство может вырасти в четыре раза, — Держлесагентство
Государственное агентство лесных ресурсов Украины подготовило проект совместного приказа Минагрополитики и Минприроды, предусматривающий существенное увеличение такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных в результате нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты. Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины. Об этом сообщила и.о. Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич. Такси увеличено в четыре раза с учетом как охотничье-хозяйственной, экологической, эстетической ценности, так и итогового индекса инфляции. Например, Держлисагентство предлагает увеличить размер взыскания за незаконную добычу или уничтожение одного человека лося до 80 тыс. Грн (сейчас — 20 тыс. Грн), оленя европейского — до 60 тыс. Грн (сейчас — 15 тыс. Грн), оленя пятнистого — до 50 тыс. грн, лань — до 40 тыс. грн (сейчас — 10 тыс. грн), косули и муфлона — до 32 тыс. грн (сейчас — 8 тыс. грн). Также в четыре раза будет увеличено суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение птиц. Стоит отметить, что действующие таксы для исчисления размера возмещения убытков утверждены совместным приказом Министерства охраны окружающей среды и Государственным комитетом лесного хозяйства еще в 2007 году. Нормы приказа устаревшие и не способствуют предотвращению незаконного добыче животных, а суммы значительно меньше, чем последующие затраты на воспроизводство природных ресурсов. Кроме того, Кристина Юшкевич сообщила, что Держлисагентство инициировать внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины. Она пояснила, что, например, в действующей статье Уголовного кодекса ограничения или лишения свободы применяется только в случае нарушения правил охоты, если оно причинило существенный вред. То есть за одну незаконно убитую охотничье копытных животных браконьера не посадят в тюрьму. Поэтому изменения будут касаться распространение уголовной ответственности (ограничение свободы сроком до трех лет) за нарушение правил охоты, повлекшее добычу кабана, лань, оленей европейского и пятнистого, косули, лося, муфлона. «Мы поддерживаем, чтобы ответственность за браконьерство была повышена и на законодательном уровне. Необходимо увеличивать и штрафы (сейчас максимум 3400 грн, а планируется 17 тыс. Грн, для должностных лиц — с 6800 до 34 тыс. Грн) и сроки заключения », — отметила и.о. главы ведомства.