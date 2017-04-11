Шокирующие подробности драки черниговских школьниц показали по центральному каналу (Видео)
11.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
На телеканале Украина в студии ток-шоу «Говорит Украина» зрители 10 апреля узнали эксклюзивные шокирующие подробности драки черниговских школьниц. В студии проекта впервые встретились участники конфликта: пострадалая Полина с сотрясением мозга и в синяках прямо из больницы приехала в студию, где увиделась с Машей, которую называют лидером агрессивных подростков. Продолжение программы сегодня в 19:30.