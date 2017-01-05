Школьники с Черниговщины подружились с королевой Англии
05.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Ученики Козелецкой гимназии № 1 поздравили открыткой королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II с 90-летним юбилеем. Поздравительную открытку школьники прислали в Лондон в Букингемский дворец. Письмо дошло до адресата, и радости школьников не было предела, когда накануне новогодних праздников они получили ответ. В конверте, который в гимназию принесли почтальоны, был альбомный лист с гербом и водяными знаками. Текст был напечатан на компьютере и подписан секретарем королевы. Кроме того, Елизавета Вторая направила свое фото и отдельную открытку. Это означает, что она внесла Козелецкого гимназистов в список своих друзей.