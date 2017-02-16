Школьникам предлагают медитировать перед началом уроков
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На встрече представительства всех конфессий с мэром 16 февраля от главного раввина иудейских религиозных общин в области Исроэля Сильберштейна прозвучало предложение ввести в школах перед началом учебного дня «медитационную минутку». Главный раввин области отмечает: такая практика уже привычная во многих других странах мира и дает положительные результаты. О чем думать в эту минуту, детям могут предлагать родители дома. Мэр идею щоранкового медитирования признал интересной, предположил, что это должно успокаивать школьников и настраивать их на рабочий лад.