Шкинь рассказал правду о черниговской воде
Воду из крана можно пить только в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, тогда как в других регионах такое делать нежелательно. Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь в комментарии корреспонденту. «Правильно отмечают, что в большинстве европейских стран воду из крана можно пить. У нас тоже есть города, где воду из крана можно пить без проблем. Это Чернигов, это Сумы, это Полтава — где водозабор происходит из подземных источников », — отметил эксперт. По его словам, в большинстве других областей водозабор осуществляется из поверхностных источников. Как пояснил А. Шкинь, показатели качества и безопасности воды очень сложно оценить, формально выдержаны, однако на самом деле их состав вод не всегда известен. Так, например, известно, что в некоторые водоемы сливают фармацевтические лекарственные, химические вещества, так как сточные воды в достаточной мере не контролируются. Также, что касается надежности подачи воды, то в основном она зависит от внутридомовых сетей, поскольку в старых домах вода или не доходит, или ржавая, или канализация забита — это зона ответственности жилищно-эксплуатационных организаций. Напомним, 25 января НКРЕКП на открытом заседании обнародовала планы повысить тариф на воду для 54 предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением в разных регионах. В то же время тем 36 предприятиям, которым уже обращались тариф в 2016 году, на этот раз планируют его повысить на 9%, а остальных 18 предприятиям — на 37%, поскольку тариф не обращались в течение нескольких лет. В результате, усредненный тариф на водопотребление (вместе за водоснабжение и водоотведение) в первой группе предприятий может подняться с 9,86 до 10,76 грн без НДС за 1 куб. м воды, а во второй — с 9,18 до 12,54 грн без НДС за куб. м.