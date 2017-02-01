Щедрый вечер в «Новых Яриловичах»: магазин с патронами, сгущенное молоко и сигареты
К вечеру 31 января при оформлении на выезд из Украины легкового автомобиля «Форд» на пассажира, 41-летнего гражданина Украины, сработала служебная собака. При проверке пограничный наряд совместно с инспектором таможни в барсетке мужчины обнаружили снаряженный 13 патронами калибра 9 мм магазин к травматическому оружию. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. Практически одновременно при оформлении на въезд в Украину микроавтобуса «Фольксваген», выявлено 60 банок сгущенного молока, которое пытался ввезти с нарушением таможенных правил 27-летний гражданин Украины. Ночью при оформлении на въезд в Украину рейсового автобуса сообщением Гомель — Чернигов пограничный наряд совместно с инспектором таможни в багажном отделении среди личных вещей пассажиров обнаружено 150 пачек сигарет белорусского производства. Владельцем сигарет признал себя 48-летний гражданин Украины. За нарушение таможенных правил все владельцы обнаруженных и изъятых предметов привлечены к административной ответственности.