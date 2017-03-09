Шевченко и Черниговщина: жизненные параллели украинского гения
9 марта 1814 родился гений украинской культуры — великий Кобзарь Тарас Шевченко. Жизнь художника было тесно связано с Черниговщине. Здесь он провел много времени. На Черниговщине Тарас Григорьевич Шевченко был не один раз. Здесь он создал ряд своих бессмертных произведений, выполнил множество рисунков и картин. Живописный и колоритный наш Полесский край нашел свое отражение в поэтических произведениях и повестях Т. Г. Шевченко, большом переписке и дневнике, известном под названием «Журнал». Впервые побывал на Черниговщине Тарас Григорьевич Шевченко еще в 1829 году, когда в составе прислуги сопровождал своего господина П. В. Энгельгардта из с. Малиновки через Киев в г.. Свободно. Тогда малый казачок Тарас проезжал Сыраи, Козелец, Лемеши, Копти, Чемер, Красиловка, Красное, Ивановку, Количевки, Чернигов. Впечатления от впервые увиденного нового живописного края было настолько сильным, что не могло погаснуть в течение последующих лет его тяжелой жизни, невероятных лишений, унижений и надругательства и ярко изображено в его поэтическом творчестве. Во второй раз Шевченко был на Черниговщине во время поездки на Украину в 1843 году. За прошедшие четырнадцать лет в жизни поэта прошли большие изменения. С униженного крепостного благодаря вниманию и заботе передовых деятелей И. Сошенко, В. Жуковского, К. Брюллова, В. Григоровича и А. Венецианова, которые выкупили его у господина Энгельгардта, он стал свободным человеком, получил возможность учиться в Петербургской Академии художеств и писать стихи, впервые изданные сборником в 1840 году под названием «Кобзарь». Теперь, уже благодаря многим исследователям и прежде одном из лучших знатоков Шевченко Петру Журу точно известно, что поэт ехал домой Белорусским трактом. Среди многочисленных доказательств и подтверждает это и упоминание в «Дневнике» Шевченко о том, что 1843 муку в Чернигове на рынке продавали в несколько раз дешевле, чем в Гомеле. То есть, ехал поэт через Гомель, Добрянке, Городню, Чернигов. А вот как было дальше? Как добирался Тарас в Качановку? Из Чернигова он мог ехать двумя путями: через Нежин -Монастирше — Ичню и через Борзну. В начале 1843 г. в письме к Г. С. Тарновского в Качановке (теперь Ичнянский район на Черниговщине), с которым познакомился в Петербурге, Тарас Григорьевич Шевченко сообщает, что хочет уехать «на Украину в соловья», и 13 мая едет вместе с Е. Гребинкой Белорусским трактом через Черниговскую.