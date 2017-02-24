Сгорел незаменимый работник драмтеатра
Вчера, 23 февраля, в последний путь провели незаменимого работника драмтеатра 61-летнего Александра Ермакова, который проработал 40 лет начальником отдела материально-технического обеспечения. Трагическая нелепость случилась в ночь с 20 на 21 февраля с Александром Юрьевичем. Мужчина сгорел в своей квартире из-за непогашенной сигареты. На похоронах гроб не открывали, поскольку тело мужчины полностью обгорело. Все ритуальные услуги драмтеатр взял на себя, похоронили Александра Юрьевича достойно на кладбище «Яцево». «Он очень много курил, поэтому мог себе позволить курить прямо в квартире, был разведен, есть две взрослые дочери. Очень спокойная, отзывчивый человек. Работал в театр, на коллектив, любил свою работу. Это очень большая потеря для нас », — рассказывает генеральный директор Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко Сергей Моисеенко. Смерть Александра Ермакова — это неожиданная потеря для работников театра, он был незаменимым поставщиком, делал все на благо театра, был честным и хорошим человеком.