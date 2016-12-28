Северские герои АТО удостоены всенародного отличия посмертно
Уже год, как в стране появилась такая награда. Организация «Собратья Украины» старается не обойти тех участников АТО, которые действительно заслуживают всенародное признание. В свое время бои у обоих аэропортов продолжались не один месяц, и сколько тогда погибло героев — до сих пор точно не известно. — Я думаю, что со временем мы будем знать всех героев. Многие из них были и с «Айдара», то есть те, кто ушел без военкомата, без учета, где он, кто он. Проблема в основном из добровольцев, — Виталий Гнатенко, председатель Союза участников боевых действий в АТО «Собратья Украины». Одно, в чем точно уверены военнослужащие, — украинское войско действительно начало возрождаться. — Это уже не сравнить. То, что было в 14-м году, и то, что сейчас. Уж очень много опыта, во-первых. В 14 году это были люди с гражданскими профессиями. То сейчас это в основном контрактники. Уже отработана тактика, уже немного проще с техникой. Это не та армия, которая была в 14 году, — Виталий Гнатенко, председатель союза участников боевых действий в АТО «Собратья Украины». Среди 23-х семей погибших бойцов, которые получили нагрудные знаки, была и жена известного киборга Владимира Титарчука Юлия. — Очень важная награда, даже важнее, чем государственная, потому что это признание перед народом, перед собратьями за его заслуги. Мы очень этим гордимся, я горжусь своим мужем, сын — своим отцом, — жена погибшего капитана Вооруженных сил Украины, танкиста Владимира Титарчука Юлия Титарчук. Так сложились обстоятельства, что сегодняшний день для семьи Титарчука был не только памятным, но и символическим, ведь в их сына Эдуарда именно сегодня День рождения. — Совпало, знаете, как сверху. Награда — отец какой-то мере передал свой подарочек такой небольшой сыну, чтобы дальше гордился своим отцом, и для нас это очень важно и приятно, честно говоря, — жена погибшего капитана Вооруженных сил Украины, танкиста Владимира Титарчука Юлия Титарчук. Хотя семьи северских бойцов и гордятся подвигами своих родных, однако каждый из них готов обменять все награды и благодарности на возвращение к жизни их сыновей, мужей и отцов.