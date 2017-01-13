«Северные волки» показали черниговским детям оружие и взрывчатку
13.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Представители общественной организации «Северные волки» в рамках проведения мероприятия «Ответственность начинается с меня» встретились с воспитанниками детской спортивной школы № 1 города Чернигова. Волонтеры показали фильм о деятельности общественной организации и поездки в зону проведения антитеррористической операции. Детям провели «мастер-класс» по обращению с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. Акцент делали на том, что и как нужно делать в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительных предметов в общественных местах. Воспитанникам школы продемонстрировали образцы макетов взрывных устройств и оружия.