Сессия Черниговского горсовета вынесла вердикт «проблемному» кредиту от Всемирного банка
29.12.2016 | Политика | Комментариев нет|
Проблемный вопрос продления аренды черниговской «ТЭЦ» фирме «Технова» и взятие кредита от Всемирного банка (почти миллиард гривен) на модернизацию предприятия сегодня, 29 января, рассмотрели депутаты на очередном заседании сессии Черниговского горсовета. После обсуждений сессия проголосовала за. За проголосовало 34 депутата, 5 воздержались. Итак, «Техно» продлили аренду до 21 августа 2033. За основу и в целом также депутаты согласовали инвестиционную программу по транспортировке и поставке тепловой энергии ООО «Технова» на 2017 год. Но если они не справятся с модернизацией, то аренда завершится 2023 года.