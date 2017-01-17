Серую незаконную пристройку у Мегацентра собираются сносить
Пристройке возле магазина «Космо» на Мегацентре, осталось жить недолго. По крайней мере, если оправдаются угрозы черниговского городского головы Владислава Атрошенко. Городскому голове уже давно режет глаз непонятная пристройка серого цвета, не только портит эстетическую картину этой части города, но и, более того, она выросла у стен магазина незаконно. В управлении архитектуры и градостроительства Чернигова нам сообщили, что в этом месте должен быть оснащен красивый летняя площадка. Проектанты предоставили для этого все необходимые документы и сведения временного места для отдыха им согласовали. Впрочем, владелец серой пристройки поступил иначе и свел у «Космо» большое помещение для кафе. «Я лично разговаривал с человеком, которому принадлежит эта непонятная пристройка. Я его предупреждал, чтобы он не тратил средств, потому что ничего у него не получится. Я против любых пристроек, где вздумается, ведь Чернигов — это не курятник. Впрочем, этот бизнесмен все равно свел пристройку, а сейчас жалуется, что понятия не имел, что там построят кафе », — на одном из совещаний сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. — О нашем разговоре я готов свидетельствовать в суде. Я прошу юридическую службу совместно с полицией собирать документы, обращаться в суд и просить снос этого сооружения. Мы по меньшей мере три факта, по которым можем судиться с этим предпринимателем ». Известно, серая пристройка принадлежит черниговском бизнесмену Сергею Берестове. Он также является фактическим владельцем подземного торгового центра «Аквариум», что у Мегацентра. Время покажет, не полетят слова городского головы по ветру и сдержит ли он свое обещание — наказать незаконного, но и не бедного застройщика.