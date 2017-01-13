Серийная воровка из Донецка почистила черниговские дачи
В Черниговском районе группа реагирования патрульной полиции «на горячем» задержали серийную дачный воровку. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На линию «102» поступило сообщение, что в селе Березанка Черниговского района вблизи трассы стоит подозрительная женщина с узлом. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции Черниговского отделения полиции. На выходе из дачного массива полицейские действительно увидели женщину, которая переносила завернутые в покрывало бытовые вещи. Полицейские установили, что женщина похитила сабвуфер с колонками, электрический самовар и детский самокат с дачного дома вблизи села Березанка Черниговского района, принадлежащего жителю областного центра. Задержанной оказалась ранее судимая за кражи уроженка Донецка без определенного места жительства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.