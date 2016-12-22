Серия модных показов детской одежды стартовала в Чернигове в ТРЦ «Голливуд»
Десятки оригинальных решений, как модно одеть своего ребенка: в торгово-развлекательном центре «Голливуд» стартовал сезон детских фэшн-показов. Модели демонстрируют самые свежие новинки в детской моде осень-зима 2016-2017. «Я хотела бы поблагодарить за поддержку нашим партнерам. Это магазины, которые предоставили свои коллекции », — руководитель детской модельной студии« LilyModels »Юлия Скрипник. Фэшн-показы проходят при поддержке детской актерской модельной студии «LilyModels». На подиуме — воспитанники этой школы. Самым маленьким моделям — по три года. На модный показ они пришли с игрушками. Их подарят обездоленным детям. «Наш сегодняшний показ является благотворительным проектом, и все игрушки, которые дети собрали, отдадим в детдом тем малышам, которые потеряли родителей», — — руководитель детской модельной студии «LilyModels» Юлия Скрипник. Сезон фэшн-показов, организованный детской модельной студии «LilyModels» стартовал в эти выходные в Чернигове. Модные показы будут проходить на постоянной основе, их география достаточно широка: не только Чернигов, но и другие города Украины, а также за границу. «Приглашаем всех на показы, у нас интересно, у нас можно познакомиться с новинками детской моды», — — руководитель детской модельной студии «LilyModels» Юлия Скрипник. По словам дизайнеров, детская мода осенне-зимнего сезона отличается оригинальными дизайнерскими штрихами: на одежде присутствуют мультяшные герои, наряды — обязательно ярких цветов. На фэшн-показах присутствуют коллекции известных в Украине брендов, а также одежду отечественных производителей.