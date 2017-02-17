Семьями погибших северян с Небесной Сотни займется отдельное правительственное подразделение
Накануне третьей годовщины (18 февраля 2014) массового разгона евромайдан, сопровождавшийся расстрелом людей, министр социальной политики Украины Андрей Рева встретился с представителями общественной организации «Родина Героев Небесной Сотни». «Министерство постоянно работает со всеми, кто в те дни отстаивал Украины на Майдане. Также мы хотели бы активизировать работу и с семьями Героев Небесной Сотни », — отметил Андрей Рева. В ходе встречи представители общественной организации озвучили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших, внесли некоторые предложения для возможности рассмотрения Кабинетом Министров. Результатом этой встречи стало поручение министра создать в Министерстве отдельное подразделение, который будет заниматься проблемами семей погибших на Майдане в 2014 году. Как известно, с Черниговщины на Майдане погибли трое мужчин: Андрей Мовчан, Василий Прохорський и Виктор Орленко.