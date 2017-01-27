Семьи погибших участников АТО с Черниговщины получили средства на жилье
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Законным правом на получение жилья, предоставленным украинским правительством семьям инвалидов войны и погибших военнослужащих АТО, вскоре воспользуются вдова погибшего Николая Пономаренко с Корюковки — Лариса Пономаренко и мама Олега Науменко с холма — Татьяна Науменко. Об этом сообщили в управлении соцзащиты населения. Денежная компенсация на их спецсчета уже поступила. Эти средства не выдаются на руки, а перечисляются продавцу при предъявлении родственниками погибших договора на покупку жилья. Известно, что они уже подбирают приемлемое для себя жилье в Корюковке. Чтобы определиться, будут год. Сейчас в Корюковском районе жилье получила лишь семья погибшего в АТО корюкивчанина Виталия Гирича.