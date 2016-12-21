Семьи погибших черниговских воинов хотят поехать в АТО
Семьи погибших воинов год назад создали общественную организацию «Единая семья Черниговщины». Говорят, объединило их общее горе — потеря сына. Благодаря единению они стали сильнее, и теперь готовы помогать другим. Хотя сами требуют внимания и заботы. Особенно это касается семей, проживающих в сельской местности.
«Первое, что было — это чувство растерянности. С проблемой оказались один на один. Если кто-то поможет, то очень важно », — мать погибшего героя Валентина Найдьон. Благодаря единению семьи погибших героев стали лучше координировать свои действия. Чаще вместе проводить время, организовывать встречи и помогать друг другу. «Эта работа которая проводится для того, чтобы не было войны, был мир», — председатель общественной организации «Единая семья Черниговщины» Николай Шанский. Семьи хотят поехать в зону АТО поддержать наших воинов. И готовы сделать все ради того, чтобы в Украине воцарился мир.