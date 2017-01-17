Семье погибшего военного с Черниговщины передали награду «За оборону Луганского аэропорта»
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Общественная организация «Единая семья Черниговщины» занимается семьями погибших в АТО воинов. В ее поле зрения около полутора сотен семей, которые потеряли своих родных во время конфликта на востоке Украины. Недавно по инициативе этой ОО ученику начальной Городнянской общеобразовательной школы Владиславу муравка было передано награду «За оборону Луганского аэропорта». Это посмертная награда брата Владислава — младшего сержанта Дмитрия Ротозия, погибшего 2 сентября 2014 возле с. Георгиевка Луганской области.