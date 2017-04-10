Селфи под напряжением: в реанимации 17-летний прилучанин
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в городскую больницу Прилук был доставлен 17-летнего парня с диагнозом поражения электротоком, термические ожоги 2-й и 3-й степеней 70% тела. Об этом сообщил собственный источник. Сейчас парень находится в реанимационном отделении. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что пострадавший залез на высоковольтную вышку чтобы сделать «селфи» и был поражен электрическим током. Экстремал загорелся и с высоты около 12 м упал на землю.