Сегодня зима встречается с весной
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
15 февраля христиане восточного обряда отмечают Сретение. Это один из 12-ти главных праздников православной церкви. Его отмечают через 40 дней после Рождества. Когда зима с весной встречается. Именно так говорят в народе. В этот день верующие в церквях освящают воду и свечи. Кстати, посвященные на Сретение свечи назывались «громовыми», потому что их зажигали и ставили под образами во время грозы, чтобы обезопасить людей от грома и огня. В народном быту Сретенье издавна воспринимается как встреча зимы с весной. Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай и роения пчел. Ветер — плохой признак. Снег — на дождливую погоду. Вьюга — весна будет поздняя и холодная.