Сегодня стартовал флешмоб музейных селфи
Европейский проект Culture Themes напоминает: 18 января 2017 состоится Международный флэшмоб музейных селфи. В Украине в этом году акция пройдет уже в третий раз. В 2016-м году к Международному дню музейного селфи приобщалось около 50 музеев. Об этом сообщает сайт «Музейное пространство». Для участия в флешмобе нужно прийти к любимому или ненавистного музея, сделать «селфи» (фотопортрет собственноручно) на фоне или рядом с любимым экспонатом и опубликовать его в Facebook, Twitter и Instagram с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где вы сделаете фото, говорится в сообщении. Вниманию посетителей: Согласно правилам, если ваш любимый музей или галерея в среду, 18 января 2017 года, будут иметь выходной день, селфи можно сделать на фоне здания музея или с корешком входного билета в музей. Поэтому, планируя визит, проверяйте, ваш любимый музей участвует в акции. Также к флешмобу разрешается вступать с прошлогодними фото. Акция имеет два предостережения: — категорически запрещено использовать вспышку при фотосъемке, ведь это вредит музейным раритетам; — Сделанное в музее селфи нельзя использовать как инструмент политической агитации или противоборства. К участию в акции согласились (по состоянию на 12 января) около 20 музейных учреждений из 13 областей, в частности, Днепропетровский национальный исторический музей мне Д.И. Яворницкого, Запорожский областной краеведческий музей, Национальный заповедник «София Киевская», Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства, Лисичанский городской краеведческий музей, Художественно-мемориальный музей Ивана Труша, Генический краеведческий музей, Каменец-Подольский государственный исторический музей заповедник, Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», Национальный историко-культурный заповедник «Чигирин».