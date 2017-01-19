Сегодня православные чтят память Преподобного Лаврентия Черниговского
Мало кто знает, что день памяти Преподобного Лаврентия Черниговского — именно 19 января. Но потому, что на эту же дату приходится другой крупный церковный праздник — Богоявление, память святого почитают в другой день. Интересные факты из жизни святого и о чудесах, связанных с ним, рассказал авторитетный черниговский священник, настоятель Екатерининского храма отец Роман. «Чудес связано много. Не было бы чудес, то не было бы его канонизации и прославления. Преподобный своей жизнью и подвигами вдохновлял и приводил к спасению многих людей. Его жизнь была нелегкой, но он не терял надежду на Бога. Господь наделил Лаврентия даром прозорливости, и он мог увидеть душу и мысли другого. Поэтому мог указать человеку, что делать, чтобы измениться к лучшему. Мощи преподобного находятся в Троицком соборе в Чернигове. А в нашем Екатерининском храме хранится икона с частицей его святых мощей. Многим людям, которые обращаются к святому в молитвах в различных жизненных ситуациях, он помогает. Ведь Лаврентий — это святой, доносит наши молитвы к Богу », — сказал отец Роман.