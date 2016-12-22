Сегодня — день зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы
22, 23 и 24 декабря — самые короткие дни в году, а ночь с 21 на 22 — самая длинная. В таком положении солнечный диск задержится в течение этих трех дней (откуда и происходит собственно название «солнцестояние»), а затем, начиная с воскресенья, начнет постепенно подниматься над горизонтом, — его «небесный путь» будет увеличиваться, а световой день начнет прибывать.
Как говорят в народе: «Солнце — на лето, зима — на морозы». Этот период считается началом астрономической зимы и изменением зодиакального созвездия — Солнце вступает в знаке Козерога и возвращает на весну. Издавна именно это трехдневное «замирания» Солнца и последующее его «рождения» праздновался как Праздник рождения молодого Солнца (Кола Дара) — или его Рождество. Наши предки праздновали Рождество Коляды — языческого солнечного божества (откуда и происходит название традиционных колядок).