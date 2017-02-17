Сегодня черниговцы имеют возможность для спонтанного проявления доброты
Ежегодно 17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Появление праздника связано с инициативой международных благотворительных организаций, которые решили объединить под лозунгами доброты всех людей планеты — независимо от их гражданства, вероисповедания и национальной принадлежности. Празднование Дня спонтанного проявления доброты в Украине пока проводится практически незаметно, поскольку о нем мало кто знает. Суть праздника заключается в бескорыстном и безграничном проявлении доброты по отношению ко всем окружающим. Настоящая доброта, по мнению организаторов этого праздника, не должна ждать похвалы или благодарности. Главная награда за доброту человека — радость других людей. Сегодня в День спонтанного проявления доброты имеем возможность вспомнить настоящие ценности нашей жизни и о том, что доброта способна исцелить от душевных мук и болезней каждого, кто ее проявляет. Будем добрее друг к другу.